"Después de tanto tiempo, los chicos ya saben lo que les voy a pedir"

El Maestro Osvaldo Cesar Manzanelli cumple 30 años como director del coro polifónico nacional de ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”. En Nacional Comodoro Rivadavia hablamos de cómo se siente en su rol como docente y director “la responsabilidad de llevar adelante un compromiso, de irradiar algo nacional, único, para que todos lo conozcan y todos lo disfruten. El coro de ciegos es emblema de superación, de alegría, de excelencia musical. En lo personal me he sentido muy enriquecido con todo lo que he aprendido en el coro”, afirmó el Maestro Manzanelli.

Hoja de ruta, lunes a viernes de 15 a 17 hs.

Andrea Miranda, y Carlos Alanis