"Después de 50 años, más de mil estrenos, 22 millones de espectadores, sigo aprendiendo"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del empresario teatral que está celebrando 48 años de gestión cultural.

Carlos Rottemberg recordó su etapa como productor de Almorzando con Mirtha Legrand, entre 1990 y 2011, la relación con Daniel Tinayre y con la conductora, a quienes calificó como “dos grandes maestros”.

“El programa comenzó a las 13 horas del lunes 8 de octubre de 1990. ¿Sabés con el miedo que yo me levanté ese día?”

Si bien no se reconoce como un profesional de la televisión, en otro momento de la charla, recordó “un programa que me dio mucho placer en su primera etapa: `Yo amo a la TV´ que conducía Andrés Perciavalle”.

Se autodefine como “un apasionado de la actividad teatral” y reconoce que “después de 50 años haciendo lo mismo, más de mil estrenos, más 22 millones de espectadores en los teatros, yo sigo aprendiendo”.

El empresario teatral citó dos momentos especiales como los que marcaron su vocación profesional, uno de ellos, cuando tenía 8 años y concurrió al estreno de “La Novicia Rebelde”.

“Dije, yo quiero ser eso, me emocionó un montón, no podía parar de imaginarme eso para mí, nunca tuve que gastar energía en saber qué quería hacer cuando fuera grande”.

El propietario de “16 salas, divididas en siete edificios, entre Buenos Aires y Mar del Plata” considera que “desde el punto de vista profesional, mi ecuación fue siempre fácil: hagamos un éxito y con el éxito compramos teatro”.

A modo de balance, Rottemberg reparó en la centralidad de la familia y los afectos que “están por encima de todo” y, en ese sentido, expresó: