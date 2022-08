Despidos: trabajadores de supermercado no pudieron ingresar a trabajar

Los trabajadores de Supermercado Vea de Paraná, no pudieron ingresar a su lugar de trabajo este martes de mañana cuando llegaron al lugar. La empresa había informado una readecuación, tras definir que no cerraría las puertas del local. Desde el Sindicato de Empelados de Comercio habían reclamado los retiros voluntarios. La Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria que ya venció.

Unos 30 trabajadores fueron despedidos de Supermercado Vea y muchos de ellos se enteraron de esto al llegar a las 6 de este martes al local de Avenida Almafuerte, donde no les permitieron el ingreso. La empresa debía presentar el proyecto del plan de readecuación que tenía del supermercado, pero no lo había hecho, publica El Once.