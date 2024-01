" Despertar aroma" un repelente eco amigable

La dueña del emprendimiento "Despertar aroma" creó un repelente eco amigable a partir de la alergia que sufre a repelentes comerciales. En Verano Nacional nos comentó su experiencia: " yo comencé por mis alergias y antes me ponía mangas largas ya aguantaba pero ahora con el tema del dengue me puse a investigar y surgió esto para mi uso particular. Después de la pandemia en modo de terapia comencé a hacer aromaterapia, a aprender o digamos a estudiar y así a preparar mis propios productos aquí en casa. Un día surgió para hacer ferias y ahí comencé a vender en las ferias mis productos. Es todo natural, 100% natural, sin químicos, sintéticos, nada agresivo para el ambiente. Vienen con atomizador y son lociones."

PATRICIA LEGUIZA- NOELIA MOREYRA