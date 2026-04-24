“Despeinada, el musical”: una propuesta que revive clásicos inolvidables

El actor Beto César encabeza una nueva propuesta teatral que combina humor, música y nostalgia, con funciones todos los sábados en el Multiescena. Se trata de “Despeinada, el musical”, una obra que recupera el espíritu de una época a través de canciones icónicas de la música popular argentina.

En comunicación con Korol en el aire, el actor, escritor y director destacó que la propuesta busca conectar con distintas generaciones a partir de un repertorio muy reconocido, en una puesta que combina actuación, coreografías y una estética que remite a los años dorados del pop nacional. "Van a encontrarse con unas voces maravillosas, un espectáculo con más de 20 personas arriba del escenario", señaló.

La obra cuenta con la participación de Lorena Paola y un elenco integrado por actores y bailarines que dan vida a una historia atravesada por clásicos de artistas como Palito Ortega, Violeta Rivas, Juan y Juan, Donald y Sandro.

“Despeinada, el musical” propone un recorrido por canciones que marcaron a varias generaciones, con una puesta dinámica que combina humor, emoción y un fuerte componente musical. La propuesta apunta tanto a quienes vivieron esa época como a nuevas audiencias que buscan acercarse a ese repertorio desde una mirada actual.