Desmienten que un sicario venezolano haya ingresa a nuestra Patagonia

Adrián Rizzo, periodista de Radio Nacional El Calafate, reconoció que el sicario venezolano, Alberto Carlos Mejía Hernández, nunca ingresó a nuestro país.

En una primer momento se comunicó que Mejía Hernández había huído de Santiago de Chile y cruzado a nuestro país, utilizando un Uber, a la altura de la provincia de Santa Cruz.

De todos modos, investigan si la liberación del asesino a sueldo fue por error, corrupción o un hackeo del sistema informático de las cárceles chilenas.

Alberto Carlos Mejía Hernández es un asesino a sueldo, venezolano, de 18 años de edad, vinculado al grupo criminal conocido como Tren de Aragua. Cumplía prisión preventiva por la causa del asesinato de un empresario, pero el 10 de julio pasado fue dejado en libertad por la Gendarmería de Chile, equivalente al Servicio Penitenciario argentino.

Se cree que la liberación se debió a la mala interpretación de una comunicación interna, pero la justicia chilena también investiga la hipótesis de que haya habido una trama de corrupción detrás de la libertad del venezolano, e incluso un posible hackeo al sistema informático de Gendarmería.