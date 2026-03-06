"Designar un juez es un acto trascendental, la justicia nos maneja desde antes de nacer y hasta después de morir"

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional, explicó el proceso de selección de jueces en la Justicia.

"En el nombramiento de los jueces intervienen los tres poderes. Requiere de negociaciones políticas cuando en el Senado no hay mayoría del gobierno que elige el candidato", mencionó.

Fargosi explicó en Radio Nacional la trascendencia del acto de elegir jueces: "Como es tan trascendental la designación de un juez, como cargo vitalicio, que además del trámite en el Consejo de la Magistratura, más la decisión del Presidente, tiene que ir al Senado para que le de o no el acuerdo a lo dicho por el Presidente. Tiene que haber mayoría absoluta, algo que es muy díficil de lograr".