Desesperación de la familia del abogado argentino que está detenido en Venezuela

Germán Giuliani llegó a Venezuela, el 5 de abril por un viaje laboral. Un mes más tarde, en la semana del 23 de mayo y a días de las elecciones, lo detuvieron. Su familia no sabe nada de él desde el 21 de diciembre. Su esposa, Virginia Rivero, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "lo único que sabemos hasta el momento es que Germán está en un comando en Caracas con otros presos políticos".

Rivero contó, además, que "a su marido lo detuvieron a los días de las elecciones y lo hicieron porque le escucharon el acento argentino".

Germán Darío Giuliani es un abogado penalista argentino, oriundo de San Isidro, que cobró relevancia internacional tras ser detenido en Venezuela en abril de 2025. A inicios de 2026, su caso permanece activo y bajo la atención de organismos de derechos humanos y el gobierno argentino.

Giuliani es considerado por su familia y diversas organizaciones como un preso político. Fue trasladado recientemente a una celda de aislamiento en la cárcel de Yare 2.