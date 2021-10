Desembarca Gago en Racing

Por Fabián Codevilla

Fernando Gago se convertirá oficialmente en entrenador de La Academia.

Tras una reunión celebrada en el hotel Savoy con parte de la comisión directiva, el Mago Capria, secretario deportivo y el DT, se llegó a un acuerdo para que el ex entrenador de Aldosivi, equipo en el que hizo sus primeras armas como técnico, reemplace al conductor interino Claudio Ubeda.

Cabe destacar que “Pintitas” no figuraba entre los candidatos que estaban en consideración de los dirigentes, pero los malos resultados de los últimos partidos, el malhumor de los hinchas y el clamor popular en las tribunas del Cilindro, evidenciando el mal momento deportivo, precipitaron la decisión de tener que contratar un director técnico ahora y no esperar hasta diciembre cómo era la intención, temiendo quedar afuera de todo, hablamos de los objetivos trazados que son clasificar a alguna de las copas.

Gago lleva a Racing tras haber tenido un paso irregular por la institución marplatense que lo obligó a tener que presentar su renuncia por la magra campaña.

De resolver algunas cuestiones legales en La próximas horas y no mediar inconvenientes, el nuevo entrenador se haría cargo del primer equipo el miércoles. Hay que recordar que este martes La Academia visitará a Unión de Santa Fé, en el marco de la 17º fecha del torneo de La Liga Profesional.