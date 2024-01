"Desde Unión por la Patria rechazamos todo lo que viole la Constitución"

El diputado de la Nación expresó sus preocupaciones sobre la Ley Ómnibus y denunció reuniones fuera del Congreso. A su vez destacó la importancia de defender los derechos adquiridos y rechazar iniciativas que violen la Constitución Nacional.

El legislador adviertió sobre la delegación de facultades al presidente Javier Milei y criticó la falta de diálogo entre los bloques opositores. Leiva lamentó la postura de los diputados de Unión por la Patria deTucumán y llamó a resistir y trabajar en la oposición.

"La verdad que hay cuestiones que son escandalosas y ya no quedan dudas que fueron redactadas por los grupos de abogados de las diferentes empresas favorecidas por la ley; las reuniones, que debieran hacerse en el ámbito del Congreso, se realizan en los salones VIP de algunos hoteles importantes o en algún departamento de algún funcionario", denunció.

Indicó que "desde Unión por la Patria tenemos muy claro cuál es nuestra posición: rechazar todo aquello que viole la Constitución Nacional, que vaya en detrimento de los derechos adquiridos por los argentinos y argentinas" y que hubo un plenario de comisiones "bochornoso", "donde los firmantes por mayoría lo hicieron en un papel en blanco".

El diputado reconoció que "uno es consciente de que es lo que la gente eligió pero eso no implica que nosotros bajemos nuestra voz, no implica que no hagamos nuestros planteos, no implica que no defendamos los principios por los que hemos luchado durante toda nuestra vida; la cuestión en democracia no pasa por ganar o perder una elección, lo mismo en el ámbito del Congreso, no es tan sencillo como que ganamos o perdemos una votación, lo importante es plantear el debate".

El chaqueño sostuvo que "espera que las decisiones tomadas sean en beneficio de una mejor Argentina".

