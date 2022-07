Desde Tucumán, Katopodis aseguró que la obra pública "no se negocia"

En el marco del lanzamiento del plan Argentina Grande de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, comentó que, tras reunirse con su par de la cartera de Economía, Silvina Batakis, se trazó un objetivo que es el de continuar con la marcha de la obra pública en el país. “Nuestra visita hoy, en Tucumán, es una manera de expresar algo que me planteó el Presidente (Alberto Fernández) y el Jefe de Gabinete (Juan Manzur), que es que la obra pública en la Argentina no se frena, no se negocia. Este es un motor que no se va a apagar, la obra pública a lo largo y a lo ancho de la Argentina se va a sostener porque ha sido la palanca, el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía. En ese marco sí me reuní con la ministra de Economía y establecimos con mucha claridad estos conceptos”, señaló el funcionario nacional.

