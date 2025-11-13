"Desde que asumió Trump hay una idea en Estados Unidos de recuperar protagonismo y espacios"

El analista internacional y director del observatorio de seguridad y defensa de la Universidad del CEMA Alejandro Corbacho visitó el estudio de Nacional AM 870 y analizó en Creer o Reventar temas internacionales ede la actualidad a nivel político, económico y social a nivel mundial.

"Desde la asunción de Trump, hay una idea en Estados Unidos de recuperar protagonismo y espacios. Quiere recuperar espacios abandonados aunque hoy hay otros competidores. Estamos viendo el nacimiento de lo que algunos autores llaman el Gran Juego, y esa es la competencia entre Estados Unidos y China", mencionó.

Corbacho habló también del lugar que quiere reconquistar Rusia desde la llegada de Vladimir Putin y volver "a la Rusia de los zares, de Stalin, o de Pedro el Grande". "Somos una presencia grande en el mundo y queremos ser respetados, ese es el juego que está haciendo Putin", agregó.

En otro fragmento de la nota el entrevistado también habló del presente de China: "En este momento es un régimen capitalista estatal; y es autoritario. Porque si bien hay empresas privadas, los gerentes dependen del Estado y por eso ha habido desapariciones o los han removido rápidamente".