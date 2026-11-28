En el programa número 466, ya transitando el undécimo año al aire en Radio Nacional, la cantante y conductora recibió a Susana Villalba y Anahí Giménez, integrantes de este dúo activo desde 2005.

Ambas son autoras, compositoras e intérpretes, combinan música regional y popular —como chamamé, chamarock y ritmos de frontera— con relatos y humor.

“El chamamé abraza tanto”, reflexionaron.

También, en esta edición de “Soy Nacional” charlamos con Lucía Ruíz, directora de la película Perfume, de María Gabriela Epumer, que recorre su obra.

El documental está construido enteramente con material filmado por la propia artista que creó y tocó rock en los ´80 y ´90, y que permaneció guardado en cajas conservadas por su familia.

Acceder a ese material, para los directores y guionistas, “permitió una mirada muy íntima, era todo un tesoro” sobre María Gabriela.