Desde Mendoza destacan la desregulación del sector vitivinícola

El Ministro de Producción de la provincia de Mendoza habló con Nicolás Yacoy sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para el sector vitivinícola.

“La vitivinicultura estuvo muy sobrecargada de regulaciones ya que a lo largo de varios gobierno se le fueron sumando y sumando nuevas”

El funcionario explicó que Argentina, 6° productor mundial de uva, perdió competitividad con todas esas regulaciones y llegó a estar en el puesto 12 de exportaciones, cuando debió haber estado justamente en el sexto lugar.

Rodolfo Vargas Arizu explicó que la eliminación de más de 900 normas favorece al sector, pero del mismo modo criticó la quita de algunas regulaciones que, a su entender, deberían continuar vigentes para garantizar el buen desempeño y crecimiento del sector.