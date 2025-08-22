La Biblioteca Nacional conmemora los 80 años de "El Aleph"

La primera publicación del emblemático cuento de Jorge Luis Borges, que vio la luz en el número 131 de la revista Sur en 1945 y cuatro años después dio nombre al libro de relatos, será homenajeada con la exposición "Infinita veneración, infinita lástima", que podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos de 12 a 19 en la Sala Leopoldo Marechal.

La muestra, de acceso libre y gratuito y que se extenderá hasta el 31 de mayo del año próximo, propondrá un recorrido por los distintos aspectos que hacen a la narración, desde la ciudad en la que transcurre, sus personajes, los recursos poéticos que utiliza y los pormenores de su escritura y su recepción.

En ese sentido, la iniciativa contará con un compendio de libros, objetos, manuscritos, instalaciones artísticas, ilustraciones, fotografías, gigantografías y recursos audiovisuales para sumergirse en la diégesis de "El Aleph".

Se trata de la trama fantástica atravesada por la cuestión de lo infinito protagonizada por un Borges que, acechado por la muerte de su amada, descubre un punto desde el cual puede verse todo el universo en simultáneo.