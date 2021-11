Desde la intendencia impiden que se conozcan hechos de corrupción del HCD

DESCARGAR

Avanzan las denuncias por corrupción en el municipio de Guaymallén. El concejal Gastón Aparicio detalló durante el programa Muchas Gracias diversas denuncias realizadas en el municipio a propósito del cobro de coimas, así como también una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra el intendente Marcelino Iglesias.

Respecto de las distintas denuncias, Aparicio criticó las estrategias electorales de denuncias que en el año 2015 llevó adelante el frente Cambia Mendoza.

“Es fundamental aclarar que todos los proyectos y pedidos de informes que se hacen en el concejo deliberante son bloqueados por la mayoría del oficialismo. Si pasa con los votos, el ejecutivo no lo responde...entonces, algo tienen para esconder”, afirmó Aparicio.

En este sentido, el concejal brindó detalles sobre su “proyecto de creación de una oficina anticorrupción que no ha prosperado. Nosotros queríamos que la sociedad civil fuera parte de esta oficina y no se pudo avanzar. Es muy complejo cuando hay una mayoría automática donde no se discute presupuesto, así como las excepciones a las normas de los códigos de construcción que se están llevando a cabo sin debate”.

Por otra parte, Aparicio se refirió a la situación del secretario de Cultura municipal. “Cuando hicimos el pedido de informes sobre la situación de este funcionario se nos impidió conocer la nómina de la comuna. Un colega de ustedes también quiso acceder y le fue negada. O sea que la transparencia expresada por las autoridades es bastante opaca”.

Finalmente, Aparicio explicó que cuando comenzó la pandemia “citamos a la directora de cultura para saber cómo se iba a actuar de cara a la situación que se aproximaba y todavía la estamos esperando...queda mucho por investigar en una comuna donde el tiempo está mostrando que la transparencia era solo un slogan de campaña”.