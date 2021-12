Desde la DGE quieren eliminar parte de la educación en la penitenciaría

DESCARGAR

La profesora Sara Amores dialogó con el programa Muchas Gracias a raíz de la decisión de la Dirección General de Escuelas de “no darle continuidad” en sus horas como docente de teatro en el CENS del penal de Boulogne Sur Mer.

“Los fundamentos de la decisión no tienen sustento” explicó la profesional porque entre otros aspectos “se me reclama que no realicé una muestra de fin de año. No se tiene en cuenta que hemos educado en pandemia sin recursos” afirmó la docente.

Por otra parte, Amores se refirió a la importancia de la educación dentro de las cárceles y explicó que lamentablemente se “limitan la cantidad de horas, cuando en realidad la demanda es muy grande”.

“Pero bueno, este gobierno escolar no hace más que reducir los espacios. No es sólo que se le da de baja a unas horas, sino que se cierran espacios de libertad, de creación de sensibilidad, de empatía, de reconocimiento de uno mismo”, como son las horas del taller de teatro”, afirmó Mores.

Sara Amores aseguró que en los 10 años de trabajo que lleva en la penitenciaría han surgido situaciones de cambio de las y los estudiantes a partir del teatro, de estos talleres. “Se tomó la decisión desde un escritorio, sin preguntar a las y los talleristas. Este gobierno es punitivista. Las personas que están ahí, ya están privadas de la libertad”.

Por otra parte, Amores aseguró en relación a la situación laboral de las docentes afectadas que “nos dejan sin trabajo impunemente 4 o 5 meses y eso es terrible. Nos hemos organizado y hemos pedido una reunión en forma urgente con la subsecretaria Orelogio y estamos a la espera de esta respuesta”