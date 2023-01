Desde la derecha impulsan el intento de golpe de estado en Brasil

En un análisis pormenorizado de los hechos sucedidos en el país vecino de Brasil, el analista político, Raúl Timerman, opinó acerca del intento de golpe de estado en contra del gobierno de Lula Da Silva, actual presidente de los brasileños.

“Sobre el intento de golpe de estado en Brasil, estamos ante un fenómeno nuevo que viene desde la derecha, y sumado a que la gente está insatisfecha, buscando candidatos de derecha” indicó el analista político.

En este marco, agregó “Ahora los periodistas son conductores de programa con una opinión formada” destacó Timerman.

Luego, analizó los hechos de Brasil y los comparó con nuestro país “Hay que tener cuidado y responsabilidad periodística, no hay que usar un lenguaje encendido en los medios, yo no creo que suceda lo mismo que en Brasil, acá no veo que se estén organizando en contra del gobierno” aseveró el licenciado.