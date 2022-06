"Desde la cuna se puede preparar para que tenga un futuro futbolístico”

El exarquero profesional de fútbol, Esteban Pogany, con más de 23 años en Primera División, habiendo disputado 539 partidos, habló de su extensa carrera, los aprendizajes que le dejaron los caminos de la vida y de la pasión por el deporte que le dio todo.

“Cuando dejé el futbol estaba en una edad adulta, y me llamaba mucho la atención la escuela de periodismo, carrera que estudié y a la que me dediqué. Fue una profesión que me permitió conocer mucho más al fútbol que estando dentro de la cancha”, relató.