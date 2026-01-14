Desde la arena a las tablas: continúa el show de "Asia caliente" en Mar del Plata

La temporada teatral 2026 en Mar del Plata continúa con una de sus propuestas más comentadas: la comedia “Asia caliente”, que cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo argentino y se presenta en la cartelera veraniega de la ciudad balnearia. El espectáculo, encabezado por figuras como Matías Alé y Carna —actor y productor— se mantiene en cartel, aunque no sin generar atención también fuera del escenario.

En comunicación con Ramos generales, Carna, actor y productor del espectáculo, habló sobre el presente de la obra “Asia caliente”, que forma parte de la amplia oferta teatral que ofrece Mar del Plata durante la temporada, y del vínculo con el público que colabora con el éxito de las funciones.

La puesta se ha insertado en un circuito teatral competitivo, donde cada propuesta busca destacarse entre los espectáculos de verano, y en su caso ha atraído la atención por su combinación de comedia, personajes conocidos y la interacción con quienes asisten a la ciudad para disfrutar del teatro tras la playa. Carna, con una trayectoria que incluye participación tanto en televisión como en diversos espectáculos humorísticos y teatrales, sostiene que la conexión con el público es una parte fundamental de la dinámica de temporada y una de las claves para mantener la atención del público sobre la obra.