Desde hoy se eliminan los aranceles a la importación de celulares

Desde este jueves, el Gobierno elimina los aranceles a las importaciones de teléfonos celulares. La medida busca alentar la competencia y un descenso en los precios al consumidor no especificado, aunque no de manera automática.

La experta en comercio exterior Yanina Lojo dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó: "Se habla de una baja de entre un 20% y un 30% en los precios finales en todo lo que sea celulares importados, pero hay que ser prudentes en los tiempos en que se verá esto".

"No creo que hoy nos encontremos con esas rebajas en las tiendas de electrodomésticos o celulares", consideró, al aclarar que "esto lleva tiempo, porque los aranceles ya se pagaron y, por lo tanto, quien los vende el costo lo tiene".

La eliminación total de la alícuota se apoyó en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Poder Ejecutivo redujo el arancel de estos dispositivos del 16% al 8%. Ahora, en la nueva etapa de reducción de impuestos, ese gravamen pasará directamente a 0%.