Autopistas porteñas: con la eliminación del pago manual del peaje habrá menos accidentes y contaminación y tránsito más fluido

Sergio Isaac, coordinador del peaje Dellepiane, declaró en el programa Primer Round que conduce Nico Yacoy, que los automovilistas que circulen por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires podrán circular de manera más ágil con los cambios introducidos desde mayo.

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"A partir de hoy todo lo que es la red de autopistas de Buenos Aires la convierte en la primera ciudad del país donde la autopista es cien por ciento telepase, tendremos autopistas inteligentes, así que ya dejamos atrás lo que era el pago manual tradicional de los peajes", subrayó.

Isaac explicó que todo el personal que antes trabajaba en las cabinas de peajes fue reubicado en la empresa a cargo de la concesión y capacitado.

"En adelante, circulando por autopistas, vas a circular a la velocidad que indica cada auto, no tenés más la disminución por la detención del área de peaje, donde antes ocasionalmente ocurrían accidentes. Además se baja la contaminación que se generaba con el arranque que emanaba gases. Ganamos todos, son muchos beneficios que genera esta reforma", expresó.

Los cambios permitirán además que no se produzcan embudos en los accesos a los peajes o las demoras en horas picos que sufrían todos, añadió, y explicó que los peajes se abonarán a partir de ahora con mercado pago o telepase, y se dará a cada conductor un sticker que se puede obtener en las oficinas de AUSA o recibirlo a través del Correo Argentino.