Desde España, Eva Valencia nos presenta Otoño en Manhattan

"Si bien estudié ciencias empresariales, hace unos años me propuse el reto de escribir, porque leía todo lo que me caía y además soy una cinéfila empedernida. Así que me hice un blog y empecé a escribir por capítulos. Mucha gente empezó a leerme Otoño en Manhattan y fue un bombazo, fue de los 10 primeros más leídos en España y en estos últimos 8 años sigue estando entre los 100 mejores. Por lo que continué escribiendo para entregar en total 5 sagas. Me gustan las novelas románticas, pero también el suspenso, el terror y quizás la comedia romántica. Quiero dejar mensajes, por eso elijo temas bastante escabrosos, busco que luego de leer mis novelas, las y los lectores se queden reflexionando. La gran mayoría de mis lectores son mujeres y me parece que es porque se muy identificadas con los personajes”, nos contó Eva P. Valencia.

Este jueves en Alegre Distopía por Radio Nacional Salta estuvimos charlando desde Barcelona con Eva P. Valencia, escritora española nacida en Barcelona en 1974. Estudió Empresariales en la Universidad Pompeu Fabra y es conocida en lo literario por sus novelas románticas, siendo su serie de "Loca seducción" su obra más conocida. Una charla internacional e imperdible en donde recorrimos su carrera, su acercamiento al mundo de las letras, el género romántico y su última novela: Brooklyn, publicada en 2020.

