Desde España, Diego Korol dio su mirada sobre la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya se vive con intensidad en ambos países. El partido, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, enfrentará a dos seleccionados que llegan en gran nivel y que buscarán cerrar el torneo con el título más importante del fútbol mundial.

Diego Korol, periodista argentino residente en España que realizó la cobertura de siete mundiales, dialogó con el equipo de Korol en el aire y describió el particular clima de tensión y las diferencias culturales antes de la final. El comunicador manifestó que vive este momento especial desde Madrid junto a su familia, observando de cerca el comportamiento del público local.

El entrevistado relató que, tras el pase de España a la final, el festejo en las calles madrileñas fue prácticamente inexistente. "No hubo festejo; gritábamos con mi hijo y éramos dos locos por la ventana, la gente ya se había apagado la tele y se había ido a dormir", recordó con asombro.

Según Korol, el público español comenzó a mostrar un respeto teñido de temor por el rendimiento del equipo de Scaloni en los cierres de cada encuentro. "Les agarró miedo postpartido porque se dieron cuenta que se van a enfrentar a una Argentina con lo que significa la última media hora de los partidos que ellos han visto", señaló.

Sobre los medios españoles, el periodista cuestionó la mirada hostil que Radio Marca y programas como El Chiringuito proyectan sobre la selección nacional. "Los estoy notando un poco equivocados; están más hostiles de lo que nos gustaría con esa historia de que Argentina juega sucio", expresó.

Korol comparó la esencia de los futbolistas de ambos planteles, definiendo a los locales como jugadores de élite pero con menos temple competitivo para estas instancias. "Son jugadores de Champions, no de mundial; en definitiva yo los veo fríos", manifestó sobre la diferencia de actitud en el campo de juego.

El comunicador enfatizó que el jugador argentino posee una capacidad de lucha superior debido a la adversidad que ha debido enfrentar. "Ninguno tiene la sangre, por no decir los huevos, ni ha tenido la adversidad que tuvieron los nuestros", sentenció sobre el enfrentamiento mano a mano entre las figuras.

El periodista también advirtió sobre maniobras mediáticas para intentar desestabilizar al equipo argentino, citando el caso de Julián Álvarez. "Una de las maniobras para desestabilizar el ánimo es salir a decir que es intransferible justo antes de la final", indicó sobre la postura del Atlético de Madrid.

Con una relación cercana al cuerpo técnico nacional, Korol destacó que el éxito argentino es una mezcla de talento estratégico y garra. "Creen que es un cúmulo de pibes que se juntan a patear gente, pero tienen huevos, ganas de ganar, juegan bien y son figuras", resaltó.

Finalmente, el entrevistado concluyó que espera recibir al equipo argentino en Europa en calidad de campeones. Aseguró que, a pesar de la distancia, la conexión con la Selección se mantiene intacta gracias a la identidad que el grupo ha forjado bajo el mando de Scaloni.