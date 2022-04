“Desde el presente hay que resignificar los D.D. H.H. de manera permanente”

El pasado 11 de abril se realizó la primera clase de la materia optativa Comunicación y Derechos Humanos, que forma parte del cuarto año de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras. “No es una cuestión del pasado los Derechos Humanos, sino que desde el presente es una forma de resignificarlo permanentemente. Hay como una necesidad de nuevas narrativas, hay estéticas nuevas y las redes hacen que todo lo que se sabe sea interpelado, que nos preguntemos no únicamente qué pasó y cómo fue que pasaron las cosas, sino sobre todo qué hacemos con lo que pasó. Estamos con estudiantes, estamos en un campo como la comunicación, ¿y no tendrá nada que decir la comunicación con lo que pasó? ¿No habrá formas nuevas de relacionarnos con jóvenes, con niños? ¿No habrá otras cosas por descubrir de lo que ya sabemos? Me parece que tenemos un campo lleno de interrogantes, más que de respuestas”, señaló Tina Gardella, locutora y licenciada en Comunicación Social.

