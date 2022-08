El viceministro de Justicia de la Nación, se refirió a la situación que atraviesa el Poder Judicial, el descreimiento de la sociedad en la Justicia, el armado de causas judiciales y la persecución a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido sostuvo que en el juicio por la causa vialidad "queda a la vista de todos lo que está pasando con el Poder Judicial", y remarcó que desde la acusación "no logran mostrar evidencias que sustenten la hipótesis que sostienen".

Asimismo recordó que los fiscales no pueden atenerse solamente a elaborar un "discurso político", y señaló que no pueden no solo acusar, sino demostrar los delitos denunciados.

"Desde el paso de Macri por el Ejecutivo, la Justicia quedó totalmente pervertida", Juan Martín Mena.

"Sin justicia ni ley, lo que queda es la barbarie", expresó y reafirmó la posición del Gobierno, que plantea la necesidad de una "profunda reforma" del Poder Judicial.

En tanto, recordó que para avanzar en dicho saneamiento, "se requiere de la aprobación del Congreso", por lo que llamó a los diputados y senadores a que "corrijan este estado de situación".

Además, se expresó sobre la encuesta que arrojó que casi el 80% de la sociedad rechaza el funcionamiento del Poder Judicial y afirmó que "se esté dónde se esté, el sistema de justicia no da respuestas a nadie".

