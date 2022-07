“Desde el Partido Federal queremos recuperar la identidad nacional”

“Tenemos que recuperar lo auténticamente nuestro, no depender del FMI, no tenemos que distraernos con aspectos irrelevantes y convocamos a todos los sectores para recuperar nuestra raíz histórica y nuestra identidad. Nuestra industria está en ruinas con una problemática estructural de la pobreza. Lo que demanda la realidad es recuperar al ser humano y de eso el Chaco tiene testigos históricos, caemos en un centralismo oligárquico que viene de los centros financieros internacionales que no tiene nada que ver con un sentir nacional. Tenemos que pensar en el trabajo y en un nacionalismo cultural, estamos reivindicando nuestra esencia histórica, qué nos está pasando es la pregunta que debemos hacernos con una voz disonante, de ruptura, pensar en planes sociales pero no para mantenerlos como súbditos y esclavos y convocamos a la sociedad para interpelar a la política. Estamos en Facebook como Partido Federal Chaco”, dijo el docente e integrante de esa fuerza.

