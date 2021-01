Desde el fin de semana implementan la rebaja del 30% en cortes carne vacuna

Desde este fin de semana entrará en vigencia el acuerdo al que llegó el Gobierno de la Nación con las cámaras de frigoríficos y las cadenas de supermercados adheridas al programa Precios Cuidados, para retrotraer los precios de algunos cortes de carne vacuna al 10 de diciembre de 2020. “Los tres primeros miércoles de cada mes y los sábados y domingos (se van a distribuir) en estas cadenas de supermercados envasados en la góndola con la debida identificación del programa.

A partir de este fin de semana, en Tucumán, vamos a tener estos productos con los precios diferenciales.

Tuvimos contactos con los supermercados y con las cadenas de frigoríficos y los cortes estaban, pero quizás no en la cantidad deseada. Ahora hay un compromiso de los frigoríficos de poner 6.000 toneladas de estos cortes en todo el país.

Puntualmente, en este programa, el rol de Comercio Interior es cuidar que el precio no varíe, que el producto esté en góndola y si no lo está se le deja un requerimiento al supermercado para que informen si vendieron la cantidad que pusieron a la venta o si directamente no lo hicieron, porque esto hay que informarlo a nivel nacional”, indicó el funcionario.