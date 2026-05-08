Desde Andalucía y para toda América, el turismo religioso tuvo una convocatoria especial en Buenos Aires

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, se focalizaron en la primera edición del Encuentro Continental del Rocío en América, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires.

Para ello, conversaron con Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.

El encuentro reunió a más de 2000 devotos y asociaciones de siete países, fue organizado por la Hermandad para promover la unión de la comunidad rociera en el continente y la creación de una red permanente de asociaciones.

“La Virgen del Rocío es la devoción de referencia para los andaluces. Es una imagen del siglo XIII; su devoción empezó en el sur de España pero, desde allí, poco a poco, tras siete siglos ha conquistado a toda Andalucía”.

“Hemos tenido ocasión de estrechar lazos de fraternidad y hermandad con las organizaciones”, evaluó sobre el encuentro.

“Es una devoción con una proyección universal muy fuerte”.

En Comer, beber y viajar también charlaron con Lore Marazzi, periodista especializada en coctelería, creadora de @drinxer, una aplicación de recetas de coctelería.

“La idea es acercar la posibilidad de hacer un cóctel como un profesional en tu propia cocina, es sencilla, tiene el paso a paso”.

Por otro lado, a poco de haberse celebrado el Día Internacional del Malbec, dialogaron con Alejandro Pepa, gerente de Enología y Operaciones de Bodega Amalaya.

El especialista nos explicó qué tiene de especial el Malbec de altura que se obtiene en la región norte de la Argentina.

“Tuvimos que trabajar mucho en encontrar un balance adecuado para los consumidores actuales”, reconoció.