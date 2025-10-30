"Desde 1981 que la policía de Río de Janeiro quiere terminar con las fuerzas del Comando Vermelho"

El profesor asociado de la Universidad Federal de Paraíba, quien coordina la Liga Académica de Estudios para la Paz y Análisis de Conflicto, Marcos Alan Ferreira en diálogo con el equipo de Diego Ramos habló sobre lo que ocurrió en Rio de Janeiro tras el megaoperativo contra el Comando Vermelho.

"Desde 1981 la policía intenta finalizar con Comando Vermelho pero nunca tuvimos un número tan grande de muertos. Esta vez hubo ejecuciones y fue más brutal que otros operativos que se han hecho", explicó.

Ferreira mencionó que Brasil "sufre mucho la violencia conectada al narcotráfico" y planteó que "parte de la población puede estar contenta con que hayan matado a tanta gente". Aunque también reflexionó que para muchas de las madres que perdieron con este operativo a sus hijos debe "haber dolor" y agregó "también algún inocente puede haber sido víctima del operativo".