Descuentos para jubilados y pensionados en supermercados de todo el país

Jubilados y pensionados pueden acceder desde este mes al programa de beneficios con descuentos en las principales cadenas de supermercados de todo el país y mejorar así sus ingresos y la capacidad de compra, recordó el Ministerio de Capital Humano.

Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa no solo favorece a los más de siete millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

El programa se suma a las mejoras anunciadas por el Gobierno Nacional, contempladas en el presupuesto 2026, en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5 por ciento por encima de la inflación proyectada, resaltó la cartera social.

Descuentos en supermercados

- Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

- Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

- Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope.

- Coto: 10% sin tope en todos los rubros*.

- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*.

- Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope.

- Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000.

- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción.

*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Y los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.