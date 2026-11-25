Conserva desde los botines con los que el astro anotó dos goles ante Bélgica en el Mundial ´86 hasta el banco donde se cambiaba en el estadio San Paolo. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el impulsor y custodio de este “Museo Maradona” en Nápoles, en esta fecha especial a 6 años de la muerte del Diego.

Massimo Vignati es hijo del ex conserje del Napoli y tiene en su poder estos tesoros algunos de los cuales fueron brindados por la propia familia Maradona.

“Era como un hermano. Diego es todo, es una persona humana, bella, ha ayudado a mucha gente, a mi familia”, expresó.