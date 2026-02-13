Descubrimos el circuito de las Escaleras de las Flores en San Pedro

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el camino nos lleva a la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires donde descubrimos el proyecto de mosaiquismo Escalera de las Flores.

Para conocer de qué se trata y cómo fue el proceso creativo, conversaron con la arquitecta María Luz Méndez, una de las autoras junto a la Licencia en Arte Mariana Maroli.

“Nos mudamos para San Pedro y empezó esta búsqueda de plasmar el mosaico. Me pareció un lienzo en blanco el arte del mosaico”. “Este soporte era una escalera que estaba en el corredor del eje principal de la ciudad, que conecta el casco urbano con el río; está en una ubicación muy emblemática”.

“Arrancamos sin saber para dónde iba a ir la cosa”, admite María Luz.

“Cada escalera tiene su dificultad y la idea final era armar un circuito para que los turistas y vecinos puedan recorrerlo”.

Los motivos están inspirados en flores autóctonas o de tradición en San Pedro y, “aproximadamente en una hora y media se pueden recorrer todas las escaleras”.

En otro tramo del programa, Comer, beber y viajar dialogó con Charly Aguinsky, bartender y uno de los socios fundadores de “Tres Monos”, junto a Sebastián Atienza y Gustavo Vocke.

El reconocido bar de cócteles está situado en el barrio porteño de Palermo y se mantiene en el top 10 del ranking de los World’s 50 Best Bars y volvió a ser nombrado mejor bar de Sudamérica.

“Es muy lindo y gratificante porque los que votan son personalidades de la industria a nivel internacional y también consumidores”. “Tres Monos va a cumplir 7 años. No es casualidad que, en los últimos años, tenemos tres o cuatro bares porteños dentro de los cien mejores del mundo”.

También, Charly Aguinsky nos contó sobre la escuelita, un proyecto educativo y de formación profesional que abrió en 2019