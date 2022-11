Descartan que sean restos humanos los hallados en La Escuelita

El fiscal federal Miguel Palazzani que trabaja en el caso que investiga el hallazgo de restos en el predio del Ejército donde funcionó el campo de detención clandestino conocido como La Escuelita, aseguró que según los últimos estudios realizados no se trataría de restos humanos.

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Palazzani aseguró que esta revelación se basa en los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajó en el lugar "lo que en principio parecían restos humanos, al inicio del hallazgo y con una primera mirada de personas que no tienen el expertise necesario, una vez cautelados el lugar y el hallazgo, desde el juzgado federal nos notificaron que no eran restos humanos. En la causa no ha habido más movimiento que ese, la venida rápida del EAAF posibilitó que podamos definir muy rápido la situación".