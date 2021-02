Descartan que el homicidio de Cabeza sea un “mensaje mafioso”

Se avanza en la investigación del homicidio de Marcelo Cabeza exchofer del Ministerio de Salud que apareció incinerado en un automóvil y con las manos cortadas. “Los allanamientos fueron muy positivos, no descartamos ninguna hipótesis”, dijo Fabio Jurajuría, director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Cabeza era una persona “correcta que no tenía antecedentes ni ninguna clase de inconvenientes, por eso descartamos mensaje mafioso o ajuste de cuentas”, señaló el comisario. “Para nosotros policialmente el caso estaría esclarecido”, dijo. No obstante no descartan que pueda haber otros involucrados en el homicidio.

