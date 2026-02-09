Desbaratan la “PYME del delito”, una red de extorsión digital

El Gobierno nacional anunció la desarticulación de una organización criminal dedicada a maniobras de extorsión digital, conocida como la “PYME del delito”.

La banda operaba desde el sistema penitenciario, coordinando amenazas y estafas a través de medios digitales.

Según informaron fuentes oficiales, algunos de sus integrantes estarían vinculados al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.

La investigación permitió identificar y detener a siete personas que integraban la red de extorsión, la cual utilizaba aplicaciones de citas y medios digitales para contactar a sus víctimas y exigirles transferencias de dinero mediante amenazas falsas.

Monteoliva y Arroyo Salgado revelaron que Rodrigo Gómez, soldado del Ejército Argentino de 21 años, fue víctima de este tipo de extorsión antes de quitarse la vida el 16 de diciembre, mientras cumplía tareas de custodia en la residencia presidencial.

La Justicia confirmó la hipótesis de suicidio, pero estableció que el joven estaba siendo extorsionado por la banda.

De acuerdo con la investigación, la maniobra comenzaba con la creación de un perfil falso en una aplicación de citas bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo”.

Luego, los extorsionadores simulaban la intervención de una supuesta madre y difundían un audio intimidatorio en el que acusaban a la víctima de haber mantenido contacto con una menor de edad.

Posteriormente, se producía un llamado de un presunto policía que reforzaba la amenaza y exigía pagos de dinero.

Para concretar la estafa, los delincuentes usurparon la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad, quien no tuvo participación alguna en los hechos.

La jueza Arroyo Salgado explicó que los siete detenidos operaban desde la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena y señaló que se detectaron otros casos con una modalidad similar.

Además, remarcó que uno de los objetivos de la conferencia fue visibilizar este tipo de delitos para prevenir nuevas víctimas.

“La coordinación entre el Poder Ejecutivo, las fuerzas federales y la Justicia fue clave para esclarecer un hecho de extrema gravedad y avanzar en las detenciones”, destacaron las autoridades.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de San Isidro y es investigada por la Dirección de Unidades Operativas Federales, con intervención de la Policía Federal Argentina.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, la jueza federal con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otras autoridades políticas y de las fuerzas de seguridad.