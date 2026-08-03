Desarrollan una APP  que permite preveer inundaciones en el campo

Ante un escenario de mayores precipitaciones para el NEA, especialistas del INTA Corrientes recomiendan anticiparse mediante la planificación del uso del suelo y del agua, el monitoreo de las condiciones climáticas y el empleo de herramientas geoespaciales que permitan ajustar el manejo en los campos y también áreas urbanas.

Ditmar Kurtz es Ingeniero Agrónomo y especialista del grupo de Recursos Naturales del INTA Corrientes.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round, habló sobre este fenómeno climático que impacta en varios puntos del país.

"Tenemos una provincia muy plana y es muy normal la acumulación de agua cuando ocurren este tipo de fenómenos por eso es importante tener información de primera mano para las autoridades e incluso los productores para que puedan tomar medidas que no afecten las cosechas o bien a las ciudades.

"Lo peor es no estar preparados" sobre todo cuando los fenómenos se anticipan con tanta anterioridad.

"Estamos trabajando en una aplicación que es una herramienta de planificación que permite saber si un campo se va a inundar" con als lluvias o se drenará con más fluidez.

Kurtz explica que esa aplicación le permite a un productor saber si un potrero se inundará o puede quizas aprovecharlo para determinada actividad en un momento del año o para otra dependiendo de las previsiones climáticas.