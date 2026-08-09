Desarrollan un espacio virtual para acercar el tango al mundo

Marca País Argentina y Google Arts & Culture presentaron “El abrazo: el alma del tango”, colección digital que reúne más de 50 historias para acercar al mundo el patrimonio cultural, la historia y la importancia social de este género representativo de la identidad nacional.

La iniciativa fue desarrollada por Google Arts & Culture, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Tango & Tango, Marca País Argentina, la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva colección virtual (disponible en el sitio https://artsandculture.google.com/project/tango) propone un recorrido por las historias, los protagonistas y los escenarios que mantienen vivo al tango y continúan proyectando la cultura argentina hacia el mundo.

A través de ellos, invita a descubrir las historias de referentes como Carlos Gardel, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, junto con espacios emblemáticos como las milongas y Caminito, además de las nuevas expresiones que mantienen viva esta manifestación cultural, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Esta colección demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta para acercar la cultura argentina a nuevas audiencias y seguir proyectando al mundo uno de nuestros mayores símbolos culturales”, expresó el director nacional de Marca País Argentina, Martín Giralda.

Por su parte, el director general de Google Argentina, Juan Vallejo, puntualizó que “lo que hace la plataforma de Google Arts & Culture es ampliar, a través de la tecnología, estos géneros culturales tan importantes y lindos como el tango”.

En esta línea, sostuvo también que la tecnología “logra inmortalizar estas voces tan lindas y permite que las personas puedan tener recorridos inmersivos mediante este tour”.

Como parte de la alianza estratégica entre Google, Marca País Argentina y PromArgentina -Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional- orientada a fortalecer la promoción internacional del país mediante herramientas digitales, también se presentó el plan de trabajo conjunto para impulsar la incorporación de tecnologías de vanguardia en el entramado productivo argentino.

En este sentido, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, aseveró que “la cultura abre puertas y la tecnología las multiplica, y por eso seguiremos trabajando para que la Argentina se posicione en el mundo como se merece”.

“El objetivo es acelerar la transformación digital, optimizar los procesos de gestión, fortalecer las capacidades de los distintos actores del ecosistema productivo y potenciar la competitividad, la internacionalización y el perfil exportador de las empresas argentinas”, finalizó Sucalesca.