Desarrollan en Mendoza un proyecto público-privado de recarga de acuíferos

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra anualmente el 22 de marzo desde 1993 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se anunció la realización en Mendoza de Amunas, un proyecto público-privado para la recarga de acuíferos.

La iniciativa, que desarrollarán el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, está orientada a la regeneración hidrológica y restauración de biodiversidad en zonas de montaña.

Comprende zanjas de infiltración que recupera el ciclo hidrológico y pone en valor una técnica ancestral de “cosecha de agua”, originaria de Perú, que recobra la tradición de los aljibes mendocinos.

Contempla la ampliación de una zanja de retención de aproximadamente una hectárea, con el objetivo de incrementar la recarga de agua en el acuífero en alrededor de 800 mil litros anuales, fortalecer la biodiversidad local y complementar la retención de la escorrentía.

La propuesta fue seleccionada dentro de una convocatoria abierta lanzada por la compañía en 2025, orientada a identificar soluciones innovadoras para la gestión del agua en contextos de escasez hídrica.

Tras un proceso de evaluación técnica, se eligió el proyecto presentado por el Grupo La Ciudad Posible en alianza con Fundación Hábitat, por su potencial de impacto, escalabilidad y contribución a la regeneración ecosistémica.

“La construcción de Amunas, una sabiduría ancestral, en Mendoza recupera la historia de los aljibes, y sumado a la ciencia contemporánea resulta una inversión estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la resiliencia del oasis mendocino”, explicó Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica y climática de La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo.

“De esta manera, se aborda de una manera concreta y simultáneamente las tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, completó Herrero.

La compañía también impulsa en Mendoza distintas iniciativas orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad del agua.

Entre ellas, el Fondo de Agua del Río Mendoza; programas de restauración de biodiversidad, como Sumá Nativas; y alianzas para el monitoreo ambiental y la prevención de incendios forestales, como Satellites on fire -a disposición del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza- que integra en una sola plataforma satélites, cámaras en torres y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios en tiempo real en más de 9,1 millones de hectáreas.

“La seguridad hídrica es uno de los desafíos más complejos que enfrentamos como humanidad”, señaló Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.

“Como compañía buscamos soluciones basadas en la ciencia, la tecnología y la naturaleza que nos permitan regenerar el impacto y, al mismo tiempo, contribuir a la disponibilidad y calidad del agua en las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, concluyó.