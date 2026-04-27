Desaparición y muerte de Luciano Arruga

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó al joven de 16 años que desapareció el 31 de enero de 2009 pero su cuerpo fue identificado en 2014 tras haber permanecido enterrado como NN en un cementerio.

Meses antes de su desaparición, Luciano había sido torturado en el destacamento policial de Lomas del Mirador y el policía Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por emplear tormentos físicos agravados contra él.

A propósito de este hecho, conversaron con Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga.

“Nosotras, mi mamá y yo, sabíamos que Luciano venía siendo hostigado después de la negativa a salir a robar para un grupo de policías que operaba en el barrio”. “Esta operatoria de captar pibes para robar para la policía no es algo que ocurrió solamente con Luciano sino que muchas madres denuncian en sus diferentes barrios a lo largo y ancho de nuestro país”.

“Esto es una problemática y tiene que ver con la inseguridad”, advirtió.