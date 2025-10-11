Desaparecidos en democracia

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Desde 1983 hasta la fecha se estima que hay entre 30 y 43 mil personas que han desaparecido y, de esa cifra, el 25 por ciento corresponde a menores.

Frente a ello, Ecos Criminales analizó las principales hipótesis en torno a las denuncias sobre búsqueda de paradero y recordó casos emblemáticos como el de Lian Flores, en Córdoba.

Conversaron con Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children, sobre el procedimiento de búsqueda de menores de edad.