Desaparecidos en democracia

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
Desde 1983 hasta la fecha se estima que hay entre 30 y 43 mil personas que han desaparecido y, de esa cifra, el 25 por ciento corresponde a menores.
Frente a ello, Ecos Criminales analizó las principales hipótesis en torno a las denuncias sobre búsqueda de paradero y recordó casos emblemáticos como el de Lian Flores, en Córdoba.
Conversaron con Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children, sobre el procedimiento de búsqueda de menores de edad.
“Tenemos un promedio de cuatro denuncias diarias de chicos que, en su mayoría, son encontrados con cierta rapidez”.
“Nuestra forma de trabajar es la difusión de la imagen a través de todos los medios posibles”.
“Somos el puente entre aquel que vio a algunos de los chicos que estamos buscando y los que se encargan de la búsqueda”.