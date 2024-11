Derrumbe en Villa Gesell: "Se cree que hubo ciertas omisiones por parte del Estado municipal"

El abogado del estudio de Miguel Ángel Pierri, Facundo Díaz, quien representa a los familiares de una de las víctimas del derrumbe José Luis Stefanic, consideró que ciertas omisiones del Estado municipal podrían haber tenido implicancias en las causas del trágico hecho.

"Entiendo que probada la omisión de otorgar o no otorgar ciertos permisos, y luego no controlar la obra; o de controlar la obra y no detenerla si no estaba autorizada, puede derivar en un reproche penal como funcionarios públicos", sugirió.

Para Díaz lo más probable es que haya una cadena de responsabilidad en un orde "escalonado". "Empezamos desde el más abajo, pudieron hablar los operarios y los albañiles, e irá hacia arriba para el arquitecto, quien dirigió el proyecto, para el dueño que si tenía conocimiento que no podía construir, lo hizo igual. Para el funcionario público implicado que no controló", agregó el letrado.