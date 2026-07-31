Derrumbe en la Ruta 40: cortaron el tramo del Camino de los Siete Lagos

Romina Winer informó en Primer Round que la Ruta Nacional 40 permanece con un corte total de circulación hasta nuevo aviso en un tramo del Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, luego de que un desmoronamiento de rocas de gran porte cayera sobre la calzada como consecuencia de las condiciones climáticas que afectan a la región.

Según señaló, el corte afecta el sector comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre, donde personal del organismo trabaja para remover las rocas y restablecer el tránsito. Vialidad Nacional y equipos de emergencia habilitaron un paso provisorio exclusivo sobre la banquina para vehículos de auxilio.