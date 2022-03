Derrota de Patronato: “Fueron errores de equipo”

Lo afirmó el DT de Patronato, Facundo Sava, al analizar el partido que su equipo perdió ante Aldosivi en Mar del Plata. "Son errores de equipo, siempre cuándo uno gana o pierde no lo hace por un jugador, esto es general, fallamos en las dos áreas, en la nuestra y en la de enfrente, que no generamos mucho pero hubo mucha actitud, mucha entrega para ir a buscar el partido, en la primera jugada que ellos tienen nos hacen el gol de penal y después tuvimos muchas situaciones de desbordes, de centros para terminar mejor y no lo pudimos hacer", lamentó.

Los goles de Aldosivi fueron convertidos por el uruguayo Martín Cauteruccio (en dos oportunidades) y por su compatriota Santiago Silva. En tanto, el descuento fue de Lucas Barrios de penal. El encuentro se disputó en el estadio José María Minella, con arbitraje de Jorge Baliño.