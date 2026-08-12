Derrota de las primeras invasiones inglesas

En la Emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recordamos una fecha fundamental de la historia argentina: el 12 de agosto de 1806, cuando las fuerzas criollas lograron la Reconquista de Buenos Aires y derrotaron a los invasores ingleses.

El general William Carr Beresford se rindió ante Santiago de Liniers, quien había organizado la defensa de la ciudad frente a una expedición británica de unos 1700 hombres, llegada en junio con el objetivo de debilitar el monopolio comercial español en América del Sur.

La victoria convirtió a Liniers en una figura central de la defensa porteña y dejó en evidencia la fragilidad del poder colonial. Un año después, los ingleses regresarían con una fuerza mucho mayor, pero volverían a ser derrotados.

En nuestro programa, evocamos esta efeméride y repasamos los acontecimientos que marcaron aquellas jornadas decisivas para Buenos Aires.