Derecho al olvido: la Corte llamó a una audiencia por el reclamo de Denegri

La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo 17 de marzo para tratar el “derecho al olvido”, un reclamo que realizó la ex mediática Natalia Denegri para que sean quitados de internet todos los vínculos y referencias a los episodios que protagonizó en los años 90, cuando fue una de los personajes de la causa judicial fraguada contra Guillermo Cóppola, acusado por tráfico de drogas.

En ese sentido, Hernán Bernasconi, ex representante de Denegri y ex juez federal de Dolores, manifestó que el mismo derecho “no es algo controvertido, sino que es un reclamo legítimo que está siendo aceptado en todo el mundo”, pero destacó que “su aplicación concreta no es fácil”.

Además, se refirió a su ex representada y protagonista en la cuestión y detalló: “Ella atravesó situaciones difíciles. Era una chica normal que pasó un momento de debilidad por el consumo y por sus compañías que la usaron para hacer un gran show de televisión, donde nada era un reflejo de la verdad”