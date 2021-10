Derecho a la identidad: "Hace mucho no encontramos a un nieto"

Elena Gallinari Abinet es la primera nieta restituída nacida durante el cautiverio de su madre María Eleonor Abinet, secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en la pensión donde vivía en la localidad de Caseros cuando estaba embarazada de siete meses. Su padre Miguel Ángel Gallinari, ya había sido secuestrado meses antes en un operativo en la zona de Morón.

Sus apropiadores eran un subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Domingo Luis Madrid, y su esposa, María Mercedes Elichalt. La niña estaba inscripta con una falsa partida de nacimiento. Para el año 1986, la Organización Abuelas de Plaza de Mayo la localizó y presentó una denuncia para solicitar la realización de la pericia genética. El resultado confirmó su identidad.

"Tenía 10 años cuando me enteré de mi verdadera identidad biológica, siempre supe que no era hija biológica de mis apropiadores. Nunca había visto mi partida de nacimiento, pero me habían dicho que era adoptada. Eso me sirvió al momento de saber mi verdadera historia"