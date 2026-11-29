El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa Doctor C, en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, dialogamos con la Dra. en Psicología Clínica Silvia Papuchado, vicepresidenta del Capítulo “Políticas Públicas y Salud Mental” de la Asociación Argentina de Psiquiatría.

Es divulgadora científica, co autora del libro “No están locos”, voluntaria del grupo “Familia Esperanza” y creadora de ESMI (Educación en Salud Mental Integral).

Con ella analizamos una enfermedad como es la depresión, que sigue en aumento y que impacta en todos los ámbitos de la vida.

Por otro lado, conversamos con la Dra. Valeria Martínez, bióloga, Jefa del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán sobre hantavirus y reconstrucción epidemiológica.

También, entrevistamos al Dr. José Manuel Viudez, gerontólogo, sobre adultos mayores y sexualidad en esa etapa de la vida.

En esta emisión de Doctor C, hablamos sobre dengue con la Dra. Vanesa Castellano, médica pediatra, diplomada en salud pública y vacunología.

La profesional es Directora Médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar e integra el staff de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Además, nos dimos el gusto de conversar con la periodista, locutora y conductora Cecilia Laratro sobre su trayectoria artística.