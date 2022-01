Denunciaron a la Fiesta de La Barda por incumplimiento del cupo femenino

La Asociación de Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas (Mapu) denunció a los organizadores de la 3° Fiesta Provincial de La Barda, en La Adela, por incumplimiento de la Ley N° 27.539 - Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres y Personas de Identidad de Género Autopercibida a Eventos Musicales.

Liliana Epifanio, presidenta de Mapu, explicó la situación y dijo que están poniendo atención en todas las fiestas provinciales que se vienen.

“Yo me comuniqué una semana antes del festival con la municipalidad de La Adela para saber si había alguna mujer en la grilla y no la había. Quedaron en comunicarse y es no ocurrió. Entonces envié la denuncia como Mapu y como Liliana Epifanio al Instituto Nacional de la Música (Inamu), que es la autoridad de aplicación de esta ley”, dijo al ser entrevistada en Rebeldes sin cauce (Nacional Santa Rosa).

“Si la ley no se cumple nos vemos en la obligación de denunciar”, aseguró y agregó que también los organizadores de la Fiesta del Trigo, en Castex, fueron advertidos por el incumplimiento.

La 3° Fiesta Provincial de La Barda se desarrolló este fin de semana con la presencia de más de 10 mil personas. El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Abel Pintos.