Denuncian siniestros viales a causa del humo

Este martes, mediante un comunicado, la Multisectorial por los Humedales, advirtió que las quemas "ponen en riesgo la vida hoy, cuando circulamos por nuestro territorio". En declaraciones a Nacional Rosario, Jesica Fernández Bruera, integrante de la multisectorial además agregó: "En Villa Constitución, no se está pidiendo respirar hace 2 días".

"Lo que estamos denunciando públicamente, desde la multisectorial humedales en el día de hoy, es que no solamente la inacción tiene que ver con no estar legislando o tratando una ley, sino que en el caso inmediato no hay tampoco una acción con respecto a la vialidad y las rutas" dijo Fernández Bruera en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y afirmó -en cuento al proceso de las denuncias por quemas en Entre Ríos- "No solamente no hay respuesta, sino que además se niegan a brindar la información que se está pidiendo a través de canales legales, para poder cruzar la información de los fuegos con los propietarios de la tierra".